حسنية أكادير تعود للصدارة بعد فوزها على المغرب التطواني

أحمد وزروتي ـ هبة بريس

عاد فريق حسنية أكادير إلى صدارة الترتيب بمعية فريق الوداد البيضاوي بعد فوزه مساء اليوم الأربعاء على فريق المغرب التطواني في عقر داره بمدينة تطوان بهدفين مقابل هدف واحد.

و سيطر فريق الحسنية على أطوار الجولة الأولى من المقابلة، حيث تأتى له تسجيل الهدف الأول بواسطة الاعب البوفتيني في الدقائق الأخيرة من نهاية الشوط الأول.

وبعد بداية الجولة الثانية سجل اللاعب بدر كشاني الهدف الثاني لحسنية أكادير، ليستجمع الفريق التطواني قواه ويضغط بشكل كبير على مرمى الحسنية، ويسجل هدفه الأول، بعد سيطرة واضحة، وركون الفريق الأكاديري إلى جبهة الدفاع.

وبذلك ينتهي اللقاء بهدفين لواحد لصالح غزالة سوس، ويتقاسم الفريق السوسي الصدارة مع الوداد البيضاوي ب 24 نقطة مع مقابلة مؤجلة للوداد.