اعتقال أسامة الخليفي الذي هدد بقطع رؤوس المنتمين للبيجيدي

هبة بريس ـ الرباط

اعتقلت الشرطة القضائية، اليوم الأربعاء، أسامة الخليفي، بسبب تدوينته المثيرة للجدل، التي تمنى فيها تعليق رقاب قياديي البيجيدي، في الشارع العام.

وتم توقيف لخليفي من قبل عناصر الأمن، صباح اليوم بالرباط بأمر من النيابة العامة، على خلفية تدوينة له طالب فيها ب”اجثثات الإسلاميين، وقتل أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة”.

وقال لخليفي في ذات التدوينة الفيسبوكية: ” بعد الحكم على من تمنى الموت للعثماني بدل السائحتان، أنا اتمنى الموت لكل قيادي في حزب العدالة و التنمية، و كان ممكن سأعلق رقابهم بشارع محمد الخامس “

وأثارت التدوينة المذكورة استياء واستنكارا كبيرا، لما انطوت عليه من ترويج للكراهية والإرهاب والتطرف والحقد وتقسيم المجتمع واستهداف نسيجه، خاصة أنها تزامنت مع الحكم على شاب تمنى الذبح لرئيس الحكومة، على طريقة جريمة “شمهروش” الإرهابية.

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