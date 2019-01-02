شاب من الرحامنة يقدم القدوة والمثال في الوفاء بالعهد

هبة بريس ـ الرباط

في سابقة مثيرة للانتباه في قيم المواطنة والارتقاء، نشر شاب من اقليم الرحامنة، شريط فيديو يعبر فيه عن فرحته وامتنانه بماقامت به الدولة متجسدة في عامل الاقليم من انجازات لفك العزلة عن المنطقة التي يقطن بها.

وكشف الشاب الرحماني الذي لم يشهر انتماءه السياسي ووضعيته الاجتماعية انه سبق ان وعد عامل الرحامنة عزيز بوينيان بالقيام باعمال تطوعية اذا ما اعطى هذا الاخير تعليماته للاسراع بانجاز الطريق الاقليمية التي تربط صخور الرحامنة مع سد المسيرة .

وحين علم هذا الشاب ببرمجة تدشين المشروع التنموي يوم غذ الخميس، خرج الى الملأ صادحا بوفائه والتزامه ليقوم باعمال بيئية وتنظيفية

وجدير بالذكر ان منطقة الرحامنة عرفت في الاونة الاخيرة نهضة جمعوية وتطوعية ينخرط فيها الساكنة، كما تم انجاز مبادرات للشراكة والتعاون من قبيل توزيع المحفظات على تلاميذ المدارس من ابناء المعوزين ،كما وافق العامل على دعم مبادرات للقراءة والتعليم من خلال اصلاح شاحنة وتحويلها الى مكتبة تجوب مدارس وقرى الاقليم.

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