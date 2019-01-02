الأمن يفرق مسيرة أساتذة الزنزانة 9 بالقوة وسط الرباط

هبة بريس ـ الرباط

فَرَّقَتِ القوات العمومية اليوم الأربعاء 02 يناير الجاري، المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9، وذلك ضمن البرنامج “النضالي” الذي سطرته التنسيقية في بيان لها والذي دعا إلى إضراب وطني لمدة 4 أيام (من 31 دجنبر 2018 إلى 4 يناير 2019).

وأَظْهَرتْ مقاطع فيديو وصور نشرت على صفحة التنسيقية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعرض العشرات من المحتجين إلى التعنيف والضرب من قبل القوات الأمنية التي تدخلت من أجل تفريق المسيرة الاحتجاجية، فضلا عن وجود كدمات وإصابات بليغة نقل على إثرها مجموعة من المتضررين إلى المستشفى من أجل تلقي الإسعافات الأولية.

و ردد الاساتذة شعارات من قبيل “سلمية سلمية..وحنا قريناكم وانتما قمعتونا..وممفاكينش..”، كما طالب المتظاهرون في مسيراتهم الاحتجاجية بالترقية الاستثنائية والفورية بأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم 2013/2012.

يشار إلى أن أساتذة الزنزانة 9، نظموا صباح الإثنين الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم، حيث رفعوا شعارات تطالب برحيل الوزير سعيد أمزازي، قبل أن ينتقل شكلهم الاحتجاجي إلى أمام قبة البرلمان .

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