شبيبة الأحرار :” شكاية عمدة طنجة استفزازية ووصمة عار في تاريخ الجماعة”

نُشر بتاريخ :  2019-01-02 - 19:48
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

انتقد محمد المودن الكاتب الجهوي لشبيبة حزب التجمع الوطني للاحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، الشكاية التي تقدم بها عمدة طنجة ضد “ناشطين” ينتميان لحزب “الحمامة” بتهمة سرقة وثائق ادارية خلال انعقاد الدورة الاستثنائية الاخيرة التي شهدت احداثا غير مسبوقة .

ورفض الكاتب الجهوي لشبيبة حزب التجمع الوطني للاحرار بقوة هذه الخطوة حيث اعتبرها :” “استفزازية” و تندرج ضمن سلوكات تعتمد التخويف للنيل من كل من يجرؤ على انتقاد العمدة ونائبه وتنبيههم بحزم للاختلالات التي تعرفها مدينة طنجة وتلفت انتباه الرأي العام المحلي لعدم وجود رؤية واضحة للمجلس الجماعي ” حسب ماجاء في بلاغ للشبيبة توصلنا بنسخة منه .

وكان عمدة طنجة، قد وجه اتهاما إلى الناشطين التجمعيين، بسرقة بعض الوثائق الرسمية والمتعلقة بجماعة طنجة. حيث ضمن الدعوى المرفوعة باسم الجماعة إلى غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف، بأشرطة فيديو وشهادات عدد من الحاضرين .

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