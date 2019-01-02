ازيد من 15 في المائة نسبة تكرار تلامذة الابتدائي بسوس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت وثيقة رسمية لأكاديمية التعليم بجهة سوس ماسة ارتفاع نسبة الهدر المدرسي بالنسبة للتعليم الإعدادي، والذي يصل إلى نسبة 12.6 في المائة مسجلا بذلك نسبة تفوق المعدل الوطني.

وأرجع أحد المهتمين بالمسألة التعليمية تزايد الهدر المدرسي بالجهة إلى ان الخريطة المدرسية لا تستجيب لمتطلبات التجمعات السكنية وتزايد اعداد التلاميذ بهذا السلك التعليمي خاصة بالعالم القروي خاصة، وأن غياب الداخليات في جل المؤسسات المحدثة يساهم في الهدر المدرسي، بالاضافة إلى ظاهرة انقطاع الفتيات عن الدراسة بعد مرحلة التعليم الإبتدائي.

وبينت نفس الوثيقة، أن النسب الإجمالية للتكرار والانقطاع سجلت في السنة الاولى ابتدائي موشرا خطيرا يتعلق بارتفاع كبير لنسبة التكرار بهذه المستوى الأول، إذ وصلت هذه النسبة إلى معدل 15.8 في المائة دون أن تعطي تلك الدراسة الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع هذه النسبة للسنة الأولى من ولوج التلميذ للمدرسة العمومية.

ويصل عدد التلاميذ المتابعين لدراستهم بالمدرسة العمومية باختلافها اسلاكها بسوس 530567 تلميذا وتلميذة، فيما يبلغ عدد تلاميذ التعليم الخصوصي 66664 تلميذا وتلميذة يمثلون 11.2 من مجموع التلاميذ بجهة سوس ماسة.

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