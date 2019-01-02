الـرميد حول قضية حامي الدين ..”القضاء المؤسساتي مستقل”

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

رفض مصطفي الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ، التعليق على قضية محاكمة حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية التي اعاد القضاء فتحها بتهمة المشاركة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري عيسى ايت الجيد ، مكتفيا بالتاكيد على استقلالية القضاء .

الرميد الذي شارك صباح اليوم الاربعاء 02 يناير في القاء الدرس الافتتاحي بكلية الحقوق بطنجة ، وفي رده على سؤال الصحافة بخصوص موقفه من متابعة القيادي في حزب البيجيدي بتهمة المشاركة في قتل الطالب ايت الجيد ، اشاد باستقلالية القضاء المؤسساتي ومشددا على استقلاليته العملية ، كما رفض الحديث حول الموضوع ب”صفته الوزارية” .

ونفى الرميد ان يكون له بصفته وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الانسان او بصفته الشخصية أي تاثير على القضاء لافتا الى انه سيتحدث عن الموضوع حينما ينزع “صفته الوزارية “.

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