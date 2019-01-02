الرجاء يعود بتعادل صعب أمام مولودية وجدة

ادريس دحني – هبة سبور

حقق فريق الرجاء البيضاوي تعادل صعب في اخر أنفاس المباراة التي جمعته بالمولودية الوجدية برسم الجولة 13 من بطولة اتصالات المغرب للمحترفين .

وظهر الرجاء البيضاوي بوجه شاحب طيلة أطوار اللقاء بسبب عدم اعتماد المدرب جاريدو على التشكيلة الرسمية وكذا بسبب عياء اللاعبين , الشيء الذي مكن الفريق الوجدي من تهديد مرمى الزنيتي في العديد من المناسبات كانت ابرزها ضربة الجزاء التي تم تضييعها من طرف عبد الله خفيفي .

وواصل سندباد الشرق ضغطه في الشوط الثاني من المباراة ليتمكن من تسجيل هدف السبق عن طريق اللاعب اجروتن , وبعدها تفنن في تضييع الفرص أمام مرمى الزنيتي وأمام دفاع مشتت للنسور , قبل أن يتمكن محسن ياجور من إقتناص هدف التعادل في الأنفاس الأخيرة من اللقاء ليقتسم الطرفان نقاط المباراة .

ورفع الرجاء البيضاوي رصيده للنقطة 17 في الصف السادس مؤقتا فيما , ورفع مولودية وجدة رصيده للنقطة 14 في الصف 12 .

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