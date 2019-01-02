الرجاء يطالب الجامعة بتأجيل 3 مباريات

هبة سبور

طالبت إدارة الرجاء البيضاوي بتأجيل 3 مباريات لفريقها الأول ضمن منافسات البطولة الوطنية الاحترافي , الأولى أمام أولمبيك آسفي، ضمن مؤجل الجولة التاسعة، والمقرر إجراؤها يوم 9 يناير الجاري، لتزامنها مع سفر بعثة فريقها صوب ناميبيا لمواجهة نادي إفريقيا ستارز، ضمن الدور الأول مكرر من منافسات كأس الكاف، والثانية أمام الجيش الملكي، ضمن مؤجل الجولة الرابعة، والمقررة يوم 23 من الشهر ذاته، لإتاحة الفرصة للاستعداد بشكل جيد لمواجهة النجم الساحلي التونسي، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية البطلة، والمقررة بملعب المجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ثم المباراة الثالثة أمام شباب الريف الحسيمة، عن الجولة 16، والمنتظر خوضها في 6 فبراير المقبل، بدعوى ارتباط الفريق الأخضر بخوض مباراة الإياب أمام النجم الساحلي التونسي بمدينة سوسة.

كما احتجت إدارة فريق الرجاء لكرة القدم عما أسمته “الظلم التحكيمي”، الذي تعرض له الأخضر خلال مباراته أمام النهضة البركانية، بملعب الأب جيكو بالدار البيضاء، ضمن مؤجل الجولة 6 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

وذكرت إدارة الرجاء في مراسلة احتجاج بعثت بها إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن “الهيئة المشرفة على التحكيم ارتكبت خروقات جرى تسجيلها خلال هذه المباراة من طرف الحكم، علما أن الفريق سبق أن تعرض لتعسفات من طرف بعض الحكام خلال مباريات سابقة.

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