العثماني: العلاقات المغربية البرازيلية ستتطور أكثر مستقبلا

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني حرص المغرب الشديد على تطوير العلاقات المغربية البرازيلية في المستقبل.

وأوضح رئيس الحكومة في تصريح صحفي على هامش حضوره لتمثيل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو يوم الثلاثاء فاتح يناير 2019، أنه أبلغ فخامة الرئيس البرازيلي الجديد تهنئة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وأكد له على جودة العلاقة بين البلدين وامتدادها في الزمن، وعلى رغبة المملكة في تطويرها.

وعلاقة بنفس الموضوع، التقى رئيس الحكومة بوزير الخارجية البرازيلي وتباحثا سبل تطوير هاته العلاقات، وشدد على أن البرازيل بلد كبير في أمريكا الجنوبية و”علاقتنا معه تاريخية ونريد تطويرها وتنويعها”.

وأضاف أن المغرب يحرص على الرقي بالعلاقات الاقتصادية التي تجمع بلدينا، “دون أن ننسى أننا نتوفر حاليا على عشرة خطوط جوية مباشرة كل أسبوع من الدار البيضاء إلى البرازيل مما يعني أن العلاقات الإنسانية والتجارية مهمة جدا”.

إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى أن الحضور في مثل هذه المناسبات يشكل فرصة للقاء بعدد من رؤساء الدول أو الحكومات أو وزراء الخارجية الحاضرين من أجل مناقشة العلاقات الثنائية.

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