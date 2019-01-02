”الممرض الموقوف“ ضابط صف سابق بالقوات المسلحة الملكية‎

هبة بريس – رضى لكبير

كشفت مصادر مطلعة للجريدة على أن الممرض الذي تم توقيف ليلة الاحتفال بدخول السنة الميلادية الجديدة 2019، بمراكش وهو متنكر في شكل امرأة بعد ارتكابه حادثة سير بشارع الحسن الثاني، سبق وأن اشتغل ضمن ضباط الصف بتجريدة القوات المسلحة الملكية.

وحسب ذات المصادر فإن الموقوف اشتغل ممرضاً بالمستشفى العسكري لمدينة كلميم قبل أن يتم تنقيله للاشتغال بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش سنة2011.

وأضافت ذات المصادر المطلعة على أن الموقوف المزداد بمدينة خريبكة، عمل بالمستشفى العسكري ابن سينا ثلاث سنوات، قبل أن يتم اكتشاف شذوذه الجنسي، حينها قررت القيادة العليا للقوات المسحلة الملكية طرده من صفوفها سنة 2014، حسب القوانين العسكرية الجاري بها العمل والرافضة لمثل هذه التصرفات ضمن عناصرها.

وفور طرد المعني بالأمر من صفوف القوات المسلحة الملكية لجأ الموقوف إلى الاشتغال في مهنته السابقة ممرضا بمصحة خاصة بمدينة مراكش حيث مقر إقامته التي غيرها فيما بعد ببطاقة التعريف الوطنية.

هذا وكان شريط فيديو تم تداوله ليلة رأس السنة، أثار غضبا بين رواد مواقع التواصل اذ اعتبر ـ حسب البعض ـ انتهاكا واضحا للخصوصية بعد أن تم التشهير بصاحبه .

الفيديو الذي نشر أول أمس الاثنين تزامنا مع احتفالات رأس السنة بمراكش، يظهر رجلا بزي نسائي ، حاول الهرب بعد ارتكابه حادثة سير بسيارته، إلا أن الشرطة تمكنت من توقيفه، مما سمح لعدد من المارة بتصويره لدقائق، وهو ما أثار غضب عدد من رواد مواقع التواصل.

وعبر رواد الفضاء الازرق عن غضبهم مما سمي تشهيرا حيث قال فيسبوكي ” انطلاقا من المراسلة الاخرة لرئيس النيابة العامة لوكلاء الملك والتي يحثهم فيها على التعامل بجدية مع التشهير عبر ” الفيديو ” يجب فتح تحقيق في الامر ”

وقال اخر تنديدا بالذي جرى امس “عيب وحرام ما يقع ” قبل ان يستطرد فيسبوكي بالقول ” لا يجب اطلاقا التشهير به والقانون واضح في هذا الباب ”

هذا وكان الموقوف يرتدي ملابس نسائية ويضع شعرا نسائيا على رأسه، دهس شخصا بواسطة سيارته قبالة البريد المركزي بشارع الحسن الثاني، مما عجل بنقله في حالة خطيرة الى المستشفى.

وكشفت آنذاك مصادر عليمة لهبة بريس، أن الشخص الذي استنفر مصالح الأمن اتضح بعد توقيفه أن رجل ويعمل ممرضا، بالقطاع الخاص.

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