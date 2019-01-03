تزنيت: شاب يبثر أصبع عشيق أمه بسيف بعد أن عنفها في جلسة خمرية

أحمد وزروتي: هبة بريس

ألقت العناصر التابعة لمصالح المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تزنيت، أمس الأربعاء 02 يناير، القبض على ثلاث أشخاص، من ضمنهم امرأة وابنها، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح البليغ بواسطة السلاح الأبيض وإحداث عاهة مستديمة، والعلاقة الجنسية غير الشرعية.

وجاء توقيف المشتبه فيهم، حسب مصادر هبة بريس، على خلفية البحث الذي فتحته مصالح الأمن في شأن تعرض شخص لاعتداء بليغ تسبب في بتر أحد أصابعه، حيث مكنت الأبحاث المنجزة من تحديد هوية المشتبه في ضلوعه في هذا الإعتداء وتوقيفه، فيما تم توقيف والدته وشخص ثالث يشتبه في صلتهما بهذا الحادث.

وكشفت الأبحاث الأولية أن الضحية كان، ليلة أمس، في جلسة خمرية بمنزله برفقة أحد أصدقائه وخليلته، قبل أن تستنجد هذه الأخيرة بابنها، عقب تعنيفها من طرف خليلها، حيث عمد الجاني إلى مهاجمة مالك المنزل بواسطة سيف، مما أدى إلى إصابته بجروح في مختلف أنحاء جسده وبتر أحد أصابع يده.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابات العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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