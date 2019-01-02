بلجيكا: قانون منع الذبح “الحلال” يدخل حيز التنفيذ

هبة بريس - وكالات

دخل قانون منع الذبح على الطريقة الإسلامية حيز التنفيذ في الإقليم الفلامندي شمالي بلجيكا الثلاثاء فاتح يناير.

وسيقتصر هذا القانون الذي تبنته الحكومة المحلية، في الوقت الحالي على الدواجن في انتظار توفير البنية التحتية، لتعميمه على بقية الحيوانات الأخرى.

ويستهدف القانون الجاليتين اليهودية والمسلمة، ودخل حيز التنفيذ بعد أن تم التصويت عليه السنة الماضية من قبل البرلمان المحلي على غرار برلمان إقليم والونيا، وسيتم العمل به اعتبارا من غشت المقبل.

ويفرض القانون الجديد صعق الحيوانات قبل ذبحها، وهو ما يعتبره المسلمون واليهود مخالفا لشعيرة الذبح، وفقا لما تنص عليه ديانة كل منهما حيث يجب أن يكون الحيوان واعيا.

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