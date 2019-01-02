وزراء مجتهدون بحكومة العثماني .. الحلقة السادسة: عبد الكريم بنعتيق

ل أ - هبة بريس

عين الملك محمد السادس، شهر أبريل من سنة 2017، حكومة جديدة برئاسة سعد الدين العثماني، مؤلفة من ستة أحزاب و هي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، والتي ضمت 39 وزيرا وكاتب دولة.

وزراء ووزراء منتدبون وكتاب دولة، أولئك الذين عينوا بعد الاستحقاقات الانتخابية للسابع من أكتوبر2016، أو بعد التعديلات الحكومية، التي شهدتها الساحة السياسية، بسبب الزلزال الملكي الذي أسقط عدد من الرؤوس الحكومية، والذين تميز بعضهم بالحضور الدائم والعمل الجاد، في حين اختفى البعص الآخر وتواروا عن الأنظار مثيرين ورائهم تساؤلات المواطنين والاعلام.

بعدما تحدثنا في سلسلة سابقة عن الوزراء المختفون، سنخصص كل حلقة من هذه السلسلة الأسبوعية الجديدة، للحديث عن وزراء مغاربة أجمع المواطنون عن اجتهادهم وتحركاتهم وأنشطتهم المكثفة.

مسؤولون حكوميون، تميزوا منذ أول أيام تعيينهم بالعمل الجاد، والإخلاص التام للملك وللشعب الذي صوت عليهم ودافع على وصولهم الى مراكز التسيير والتدبير، لتحقيق مطالبهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة.

وزراء ومسؤولون حكوميون، يعملون ليل نهار، دون كسل أو ملل، ويضعون أمامهم هدف خدمة الصالح العام، وإرضاء ملك وأبناء البلاد، وزراء سطع نجمهم وحققوا إنجازات مهمة في فترة وجيزة، مكنتهم من نيل الصدارة في وسائل الاعلام الوطنية والدولية، وفي قلوب المواطنين والمسؤولين، ما دفعنا الى الحديث عنهم والتنويه بمجهوداتهم، أملا منا في تحريك غيرة وحماس الوزراء المختفون والنائمون للتحرك والعمل.

الحلقة الأولى: عبد الكريم بنعتيق

ولد عبد الكريم بنعتيق، الذي عينه الملك محمد السادس، وزيرا منتدبا لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في حكومة العثماني، سنة 1959، بمدينة الرباط.

حصل بنعتيق على الإجازة في الآداب من جامعة محمد الخامس بالرباط وعلى دبلوم الدراسات المعمقة في اللسانيات من جامعة السربون بباريس (شعبة الاتصال). و بدأ مشوراه المهني كإطار بالبنك المغربي للتجارة الخارجية والصناعة، ثم إطار بالبنك الوطني لباريس بالمغرب.

كما حصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في تدبير الموارد البشرية من المعهد العالي لتدبير الموارد البشرية بباريس وهو أيضا باحث بمركز الدراسات الدبلوماسية والإستراتيجية بباريس (شعبة الاقتصاد الدولي والعلاقات الدولية)، كما حاصل على دكتوراه الدولة في القانون من جامعة ليون بفرنسا، وهو خريج معهد الدراسات الدبلوماسية والإستراتيجية بباريس.

وأدار بنعتيق مركزا للوساطة والتحكيم متخصص في القضايا المالية ومكتبا للاستشارة والاستثمارات بمدينة ليون بفرنسا، وفي شتنبر 2000 تم تعيين بن عتيق من قبل الملك كاتبا للدولة مكلفا بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، قبل تعيينه في 23 فبراير 2001 كاتبا للدولة في التجارة الخارجية، ثم وزيرا منتدبا لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

السجل المهني للوزير بنعتيق حافل بالشواهد العليا والتجارب المهنية والانجازات المهمة، التي خولت له تسيير القطاع المكلف به بنجاح وحكمة.

ومنذ تعيينه، أشرف بنعتيق على عدد من الأنشطة التي تهم مغاربة العالم وقطاع المهجر، حيث نظمت مجموعة من التظاهرات الوطنية والدولية لايلاء أهمية خاصة لمغاربة المهجر ولقضايا الهجرة.

وفي هذا الصدد، تم ترأس بنعتيق قبل أيام افتتاح منتدى الهجرة والتنمية الذي احتضنته مدينة مراكش، قبل انطلاق المؤتمر الدولي الذي اختتم بتوقيع كبرى الدول على ميثاق مراكش للهجرة.

و أشرف بنعتيق على اطلاق فعاليات الجامعة الشتوية لشباب مغاربة العالم، هذا الحدث الذي نظمته الوزارة للسنة التالية على التوالي، والذي عرف نجاحا واشادة كبيرة.

وتنفيذا للتعليمات الملكية الداعية الى ايلاء اهتمام خاص بمغاربة العالم، عكف الوزير المنتدب على القيام بجولات الى عدد من الدول للوقوف على مشاكل ومتطلبات الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وفتح بنعتيق باب الحوار مع عدد من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، لاقتراح سبل وطرق الاستثمار بأرض الوطن وللحد من ظاهرة هجرة الأدمغة.

كما تدخل بنعتيق في قضايا مجموعة من المهاجرين الذي واجهوا مشاكل في بعض الدول “ليبيا ودول الخليج”، وقام بمجهودات مهمة لايجاد حلول واقعية ومنطقية لها في أقرب الآجال.

اذن انجازات كثيرة وأنشطة أكثر تلك التي يشرف عليها الوزير بنعتيق منذ توليه قطاع الهجرة ومغاربة العالم، هذا القطاع الذي يساعد في تلميع صورة البلد اقليميا ودوليا ويساهم بشكل كبير في اقتصادها.

الى ذلك، لا نسعى من خلال هذه السلسة الى تلميع صورة وزير أو مسؤول حكومي معين، بقدر ما نسعى الى تحقيق توازن وحياد بين الانتقاذ والتنويه، من خلال انتقاذ نوم وغياب واختفاء مسؤولين بحكومة العثماني في سلسلة سابقة، والتنويه وتشجيع مسؤولين آخرين أدركوا واستوعبوا قيمة وحقيقة مهامهم ومسؤولياتهم اتجاه الوطن والمواطنين.

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