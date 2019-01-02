العثور على جثة متشرد قرب اعدادية النخيل بمراكش‎

نُشر بتاريخ :  2019-01-02 - 13:02
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ضاهر محمد – مراكش

تم العثور قبل قليل من صباح اليوم الاثنين على جثة شخص يعيش حياة التشرد، قرب اعدادية النخيل بشارع يعقوب المنصور بمقاطعة كيليز.

ومباشرة بعد اشعار السلطات بالحادث، انتقلت عناصر الامن بالدائرة 22 وقائد الملحقة الادارية كيليز لعين المكان، من اجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة الغامضة للشخص المشرد بالشارع العام.

والى ذلك تم نقل جثة الهالك الى مستودع الاموات بباب دكالة، من اجل التشريح الطبي بناءا على تعليمات النيابة العامة.

ولم تسبعد مصادر لهبة بريس، ان تكون اسباب الوفاة راجهة الى موجة البارس القارس التي تعرفها مدينة مراكش خلال هذه الايام.

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