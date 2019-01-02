سلا.. تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة السرية

هبة بريس

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فجر اليوم الأربعاء، من إجهاض عملية للهجرة غير المشروعة وتفكيك شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث المنجزة أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والوساطة في ذلك، كما تم ضبط تسعة وثمانين مرشحا ينحدرون من مدينة اليوسفية، والذين سلموا مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف و15 ألف درهم للمنظمين مقابل تهجيرهم بطريقة غير مشروعة.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش مكنت من حجز ثلاث سيارات كانت تستعمل في نقل المرشحين من أماكن مختلفة نحو مكان انطلاق زوارق الهجرة غير المشروعة، علاوة عن حجز قارب تقليدي موصول بمحرك.

وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمنظمين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في حين تم الاستماع للمرشحين الراغبين في الهجرة غير المشروعة، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه الشبكة الإجرامية.

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