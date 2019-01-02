الشيخ الكتاني لـ”القناة الثانية”: “بالغتم في الفجور وأذية المغاربة”

هبة بريس - الرباط

هاجم الشيخ السلفي الحسن بن علي الكتاني، الكوميدي المغربي زهير زائر والقانة الثانية “دوزيم” بسبب الفقرة الكوميدية التي قدمها خلال سهرة رأس السنة الجديدة.

وقال الكتاني، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”هذا المهرج السخيف الذي سمح لنفسه و سمحت له قناة دوزيم التي تدفع من جيوبنا بأن يتطاول على كتاب عظيم ك”الشفا” للإمام القاضي عياض رحمه الله هؤلاء قد بالغوا في الفجور و أذية المغاربة في أقدس مقدساتهم. ”

هؤلاء السخفاء التافهون، يقول الكتاني، ألا يوجد في مسؤولي المملكة المغربية من يوقفهم عند حدهم و يلجم أفواههم و هم يتطاولون على مقدساتنا التي تتابع ملوكنا على تعظيمها و تقديرها، مسترسلا بالقول:”و الله إنه عار علينا إن لم يحاكم هؤلاء السفهاء و ينالوا جزاءهم أو يعتذروا للأمة على رؤوس الأشهاد مما جنته أيديهم من جريمة نكراء.”

وختم الكتاني تدوينته مخاطبا المغاربة بالقول:” أنتم يا علماء و مثقفي و شباب و شيب المغرب كفى صمتا أمام تطاول الفجرة السفهاء و ارفعوا أصواتكم و بلغوها للمسؤولين ليعلموا أننا لا نسكت عن حرماتنا و مقدساتنا أمام تطاول التافهين المجرمين.”

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