إنفانتينو: الفيفا يدرس إمكانية توسيع كأس العالم 2022

هبة بريس - وكالات

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن الفيفا يدرس مدى امكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخبا بدلا من 32.

وفي الشهر الماضي قال إنفانتينو إن معظم الاتحادات الوطنية تؤيد توسيع البطولة وأنه من المتوقع اتخاذ قرار بحلول مارس قبل إجراء قرعة التصفيات.

وقال إنفانتينو في مؤتمر رياضي أن الفيفا يبحث كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض المباريات.

وكان رئيس الفيفا قال الشهر الماضي إنه سيكون من “الصعب” تنظيم بطولة موسعة في قطر وحدها.

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