أكادير : مسؤول أمني بدائرة الخيام يتلكأ في تنفيذ تعليمات وكيل الملك

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” أن رئيس المنطقة الامنية الدائرة الرابعة، لازال يتلكأ في تنفيذ تعليمات النيابة العامة ، بخصوص توقيف الملقب ” بيبوط ” الذي عات في أرض الحي رعبا دون أن تطاله يد العناصر الامنية وتقديمه الى العدالة للبث في عدد من الشكايات صدرت في حقه .

وذكرت مصادرنا، أنه مهما تعليمات النيابة العامة لرئيس المنطقة الامنية باعتقال المعني ، بسبب شكايات ضده ، بعد الهجوم على ملك الغير والتخريب والتهديد بالقتل، غير ان الوضع لازال على حاله .

في الساعات الاولى من صبيحة 1 يناير من العام الجديد، عاد الملقب ” بيبوط ” بخلق الرعب في صفوف الساكنة، ولم يغمض لهم جفن بسبب ” عربدته ” المعهودة .

المبحوث عنه، يتجول بكل حرية بحي الخيام ، بالرغم من وجود تعليمات لاعتقاله، فوق مكتب رئيس الدائرة الامنية الرابعة ، مما يطرح علامات الاستفهام حول هذا ” الغموض ” الذي يفرض من الجهات المسؤولة أمنيا وقضائيا البحث والتقصي بخصوصه .

وقد هاجم هذا الاخير، أزيد من شهرين محلا تجاريا وشرع في تخريب محتوياته، وهدد مالكه بالقتل، وبعد حين أمسك قنينة غاز من الحجم الكبير وهدد السكان بتفجيرها واحراق المكان، وهو ما خلق الرعب في نفوس السكان، لكن المثير هو ان السكان يطلبون النجدة بدون تدخلات ، مما جعله يتمادى في افعاله الاجرامية، ويحكي بعض السكان ان الاخير كان قد هاجم أحد التجار بداخل دكانه وهدده بعد ان سلبه عدد من محتويات المحل،الى جانب تكرار غزواته في تهشيم زجاج السيارات وغيرها من الاعتداءات، التي دفعت بعدد من التجار من اغلاق محلاتهم التجارية بسبب هذا ” الشبح”.

وفي الوقت الذي تبدل إدارة الحموشي أعلى درجات اليقظة في الحفاظ على أمن وسلامة ممتلكات المواطنين من هجومات ” الجانحين” نجد مقابل ذلك الدائرة الرابعة لامن الخيام خارج هذا التوجه، حتى أصبح جانح واحد يهدد الالاف من ساكنة الخيام بالرحيل.

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