إقالة أول رئيس مجلس إقليمي بالمغرب.. كواليس و ضغوطات و عامل مديونة يدخل على الخط‎

هبة بريس – طارق عبلا

عاشت مجموعة من الجماعات المحلية بالمغرب خلال الشهرين الأخيرين على وقع مجموعة من التجاذبات و التطاحنات التي عصفت ببعض رؤساء المجالس الجماعية المنتخبة اعتمادا على ملتمسات إقالتهم بناءا على القوانين التنظيمية.

و في الوقت الذي ظلت ملتمسات إقالة الرؤساء حبيسة المجالس الجماعية المحلية فقط ، شاءت الأقدار أن يكون المجلس الإقليمي لمديونة ضواحي العاصمة الاقتصادية أول المجالس الإقليمية بالمغرب و الذي قد يكسر الاسثتناء إن أقيل رئيسه و الذي قد يعتبر أول رئيس مجلس إقليمي يودع منصبه بعد تنزيل المراسيم و القوانين التنظيمية الجديدة.

و يعيش المجلس الإقليمي لعمالة مديونة المتواجدة ضواحي الدار البيضاء، على وقع غليان كبير وسط المنتخبين، إثر تقدم غالبية أعضاء المجلس بملتمس من أجل إقالة الرئيس زكرياء الإدريسي بسبب ما يعتبرونه انفراده في اتخاذ القرارات.

وتقدم عشرة أعضاء من أصل 13 الممثلين في المجلس بطلب للرئيس من أجل إدراج نقطة إقالته في جدول أعمال الدورة المقبلة هذا الشهر، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، فيما آثر عضوين اثنين، وفق مصادرنا الخاصة، التواري خلف الكواليس في انتظار معرفة مصير طلب غالبية الأعضاء رغم دعمهم الكبير لملتمس إقالة الرئيس.

واعتبر أعضاء من المجلس الإقليمي، أن لجوءهم إلى هذه الخطوة، يأتي بعد استنفاذهم لمختلف الطرق من أجل التواصل والحوار مع الرئيس، إلا أن هذا الأخير يرفض إشراك الأعضاء ونوابه في التدبير.

ولجأ أعضاء المجلس الإقليمي لعمالة مديونة، إلى تفعيل المادة 71 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، والتي تنص على أنه يجوز بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب إقالة الرئيس من مهامه، ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.

و كان زكرياء الادريسي الرئيس المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، قد رفض الملتمس الذي تقدم به الأعضاء العشرة، من أجل إدراج نقطة عزله، إذ اعتبر أن التوقيعات لم يتم التأشير والمصادقة عليها، و هو ما دفع الأعضاء الغاضبين للتحرك قصد تطبيق القانون و هو ما تم بالفعل في انتظار قادم الأيام التي قد تكشف الكثير من المعطيات.

و حسب مصدر مطلع، فقد تحركت بعض الأيادي الخفية لثني الأعضاء المطالبين بإقالة الرئيس و الضغط عليهم بوسائل شتى قصد التراجع عن مطالبهم، فيما يدور حديث كبير عن تدخل عامل الإقليم في عملية البحث عن توافقات رغم أن القانون واضح و يفرض على ممثل جلالة الملك بالإقليم الحياد التام و الحرص على تطبيق القانون عوض الضغط على أي جهة كانت وفق ذات المصدر.

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