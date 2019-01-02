نشطاء يهاجمون الكوميدي “زهير زائر” بسبب سخريته من “القاضي عياض”

هبة بريس - الرباط

هاجم عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الكوميدي الشاب زهير زائر، بسبب “سكيتش” كوميدي تم بثه في سهرة القناة الثانية بمناسبة السنة الجديدة.

الكوميدي زهير، تناول في فقرته “الكوميدية” عددا من المواضيع الاجتماعية التي ناقشها في قالب السخرية، ما لم يرق المشاهدين.

وتمادى الكوميدي الشاب، حسب النشطاء، الى السخرية من العلامة “القاضي عياض” عبر ذكر اسمه واستلهام شخصيته رفقة عبارات وسياق مسيء وغير لائق.

وفي هذا الصدد، عبر النشطاء، عن سخطهم بسبب تطاول الكوميدي الصاعد على شخصية مغربية قدمت الكثير في مسيرتها، وتركت رصيدا معرفيا يفتخر به.

كما تداول النشطاء، سيرة العلامة القاضي عياض عبر حساباتهم وصفحاتهم “الفييسبوكية” للتعريف بالشخصية وبإنجازاتها المهمة، مشددين على ضرورة تدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لمحاسبة القناة الثانية على بثها لهذه الفقرة المسيئة ولاستخفافها بمشاعر عدد من المغاربة والمشاهدين.

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