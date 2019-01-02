أكادير : الاكاديمية الجهوية للتعليم تعجز عن أداء ما بذمتها لفائدة الممونين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أظهرت وثيقة رسمية لاكاديمية التعليم بجهة سوس ماسة، أن الباقي أداؤه في ميزانية الاستغلال بلغ أزيد من 87 مليون درهم، ومبلغ 126 مليون درهم كملتزم به، فيما سجل الباقي أداؤه برسم سنة 2018 أزيد من 117 مليون من ميزانية الاستثمار، والمبلغ المتزم به 23 مليون درهم.

وتبرز هذه الاحصائيات أن اكاديمية التعليم بسوس عجزت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الممونين والشركات المتعاملة معها رغم وجود الاعتمادات المالية الضرورية لذلك، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن السبب الرئيس في بطء عمليات أداء مستحقات الغير من طرف مسؤولي الاكاديمية.

هذا وبحسب الوثيقة ، فقد بغت نسبة الأداء على الالتزام لسنة 2018 بالنسبة لأكاديمية التعليم لسوس ماسة 150 مليون درهم، إذ لم تتجاوز نسبة الأداء 42 في المائة، فيما تجاوزت نسبة أداء المتأخرات مبلغ 204 مليون درهم أي بنسبة 58 في المائة من الديون المتراكمة منذ سنوات.

وناهز مبلغ الديون المتراكمة خلال الثلاث سنوات الماضية مبلغ 706 مليون درهم، فيما يخص ميزانية الاستثمار، تمت تصفية نسبة 64 في المائة منها وبقي ملبغ 254 مليون درهم كديون في ذمة الاكاديمية تجاه المتعاملين معها. بالمقابل وصلت الديون المتراكمة خلال نفس المدة بالنسبة لميزانية الاستغلال مبلغ 471 مليون درهم، تمت تصفية 97 في المائة منها وبقي مبلغ 14 مليون درهم كدين في ذمة الاكاديمية.

وتبلغ ميزانية أكاديمية التعليم 998 مليون درهم، تم تخصيص مبلغ 498 مليون درهم منها للاستثمار.

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