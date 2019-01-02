قبيل مباراة الديربي .. فصائل الوداد والرجاء تتخد قرارا تاريخيا

ادريس دحني – هبة سبور

اتخدت الفصائل المساندة للرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي قرار تاريخيا بمقاطعة الديربي وذلك من خلال بيان مشترك اصدرته عبر صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي .

وجاء هذا القرار بسبب ما أسمته مستجدات الساحة الكروية و العشوائية في تدبير الشأن الرياضي و التسييري بحيث أصبح الإرتجال و التخبط سمتان في اتخاد القرارات .

كما أكد البلاغ أن هذا القرار جاء على خلفية ترحال مباراة الديربي في كل مرة لمدينة جديدة كأنه عرض سيرك أو مهرجان موسيقي، وكذلك لتفادي الفخاخ المنصوبة خصوصا لحساسية الطريق والتي من المتوقع أن تكون مشتركة حسب نفس البلاغ .

وأضاف البلاغ : “إغلاق مركب محمد الخامس: في غياب استراتيجية واضحة و خطة عمل محكمة يطلع عليها الرأي العام و خاصة الفرق المعنية و جماهيرها يتم اللجوء للحل الأسهل و هو الإغلاق عوض العمل على تحسين جودة التنظيم و سهولة الولوج للمرافق و هو ما يطرح تساؤلات حول أين و كيف صرفت أموال الإصلاحات ؟ و لماذا بالضبط في وسط الموسم و في عز المنافسات الرياضية.

– تغريب الديربي :

من المخزي عدم قدرة المسؤولين على تنظيم حدث كروي محلي في الوقت الذي راهنوا فيه على تنظيم حدث عالمي و آخر قاري ، فبترحيل الديربي عن موطنه يفقده حماسه و رونقه

كما نشير أن المجموعات تعمل على ميثاق شرف فيما بينها يضم مجموعة من الضوابط هدفها الحد من المشاكل و الصراعات و سيتم الإعلان عنه في الأيام القليلة القادمة”.

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