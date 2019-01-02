تجار ”ملابس الفقراء“ يرفعون تظلمهم من ”الإبتزاز“ إلى عاهل البلاد

هبة بريس – الدار البيضاء

كشفت تنسيقية جمعيات التجار والمهنيين وحرفيي قطاع النسيج والألبسة الجاهزة بنصف الجملة والتقسيط، عن توجيهها تظلم مباشر إلى كل من الديوان الملكي ورئيس الحكومة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد، وقائد الدرك الملكي، والمدير العام للجمارك بخصوص انتشار ظاهرة إيقاف وحجز شاحنات نقل البضائع المتجهة من مدينة الدار البيضاء إلى جميع المدن والقرى المغربية.

وكشف التنسيقية خلال التظلم الذي حصلت جريدة ”هبة بريس“ على نسخة منه، والمتكونة من جمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات، جمعية مسار لتجار ومهنيي العباسيين كراج علال، جمعية السلام لتجار درب السلطان الفداء كراج علال وجمعية الاندلس وأخماسي لتجار وصناع ومهنيي كراج علال بالإضافة الى الجمعيات الممثلة للتجار بالأسواق المغربية والجمعية الوطنية لنقل البضائع والفضاء المغربي للمهنيين الموقعين أسفله، كشفت عن «توجيه هذا التظلم نيابة عن حرفيي ومهنيي قطاع النسيج وتجار الملابس الجاهزة بكراج علال والقريعة الذي يعتمد عليه المغاربة في توفير ملابس جاهزة تناسب قدرتهم الشرائية خاصة منهم مواطنين الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة».

وأضاف التظلم المرسل :«هذه الجمعيات تتشرف بأن تتقدم إليكم بهذا التظلم للفت الانتباه إلى المشاكل الخطيرة التي أصبحت تهدد هذه الفئة الواسعة من المغاربة على اعتبار أن هذه الأسواق يحج إليها جميع تجار الملابس من المغرب لشراء ملابس محلية وأخرى مستوردة بأثمنة تناسب القدرة الشرائية لهم ».

وزاد :«بصفتنا تمثيلة المجتمع المدني نخبركم أن هذه الفئة العريضة من المجتمع المغربي أصبحت تشعر بالحكرة والظلم والتعسف الممارس عليهم ليل نهار عبر تهديدهم مرة بحملات جمركية بمعامل الخياطة أو المخازن التابعة لهم أو وسائل نقل البضائع بحجة أن الثوب أو الملابس لا تتوفر على فواتير علما أنه عندما يتم إحضار الفواتير يدخل التاجر مرة في دوامة إنتظار الإجراءات الجمركية والقضائية وغيرها من الإجراءات ومرة أخرى في رفض إرجاع البضاعة بحجة أنها تعرضت للتلف مما يجد التاجر نفسه محبطا وضعيفا أمام إدارات تستقوي عليه وتمارس عليه الإستقواء والتعسف».

واسترسلت التنسيقية قائلة :«كما أنه يتم إستهداف فقط وسائل النقل التي تحمل السلع المتوجهة من مدينة الدار البيضاء إلى باقي المدن والقرى المغربية بحجة أن الفواتير لا تتوفر على شكل معين أو غيره من الحجج الواهية . علما أننا كجمعيات مواطنة قد سبق لنا أن راسلنا الحكومة وغيرها من المؤسسات وقمنا بإقتراح حلول واقعية للنهوض بالقطاع الغير المهيكل عبر تشخيص المشاكل الحقيقة وإقتراح الحلول الواقعية الفعالة التي تراعي الجوانب الإجتماعية والإقتصادية والمستوى التعليمي والتكوين المهني للتجار والحرفيين للنهوض بالقطاع الغير المهيكل إلا أننا لم نتلقى أي تجاوب ملموس من الجهات والمؤسسات الوصية».

وأكملت التنسيقية تظلمها على الشكل التالي :

إن القيام بحملات من طرف الدرك أو الجمارك بالطريق السيار تستهدف فقط البضائع الآتية من الدار البيضاء والمتجهة إلى المدن والقرى المغربية يبين أن هذه المؤسسات تتعامل بأسلوب الكيل بمكيالين وتقوم بالتمييز بين المغاربة وتخلق بينهم التفرقة عبر إستهداف بضائع معامل النسيج الغير المهيكلة التي تتخبط أصلا في مشاكلها اليومية المتعلقة بمسك المحاسبة وترويج البضاعة وإستخلاص الأموال والديون المتراكمة ناهيك على المشاكل اليومية المستمرة مع العمال ومفتشي الشغل والضمان الإجتماعي والضرائب المباشرة والغير المباشرة وتكلفة الكهرباء الصناعي إلى غير ذلك من مشاكل لا تعد ولا تحصى….. في حين أن التجار المغاربة الذين ينتمون إلى الجنوب يتمتعون بحصانة وإمتيازات لا حصر لها كأن هذه المؤسسات تريد أن تبعث رسائل ضمنية مفادها أننا نعيش في مغربين إثنين منفصلين عن بعضهما البعض وليس في مغرب واحد يطبق فيه قانون واحد وليس قانونين إثنين. في حين أن الدستور المغربي والقوانين المغربية تطبق على المغرب من طنجة إلى الكويرة بدون إستثناء. ونحن نأكد أن المغرب واحد ا والمدن المغربية كافة جزء لا يتجزأ من المغرب ويجب أن يطبق قانون واحد بدون إستثناء. إلا إذا كان مسؤول مغربي معين يرغب في غير ذلك ويريد إعطاء إمتيازات وحصانة معينة من شأنها تخريب الروح الوطنية وتعزز فكرة الإنفصال والعيش في مغربين إثنين ويريد تطبيق الحدود بين المدن المغربية.

إذ لا مجال للسماح بدخول البضائع من الحدود الجمركية المغربية التي تشرف عليها إدارة الجمارك المغربية وتسمح بمرور العلامات المسجلة والبضائع بأثمنة تفضيلية وتسلم للمستوردين وتجار الجنوب تواصيل جمركية ثم تعمل بعد ذلك على مسك وحجز هذه البضائع بالدار البيضاء والمدن الأخرى كأن بين مدينة الدار البيضاء ومدن الجنوب المغربي حدود جمركية في عقول من يصدرون هذه الأوامر بحجز البضاعة على اساس أنها مهربة. كأن سماء الدار البيضاء تمطر بالسلع. علما أن نفس إدارة الجمارك التي تعمل على مداهمة المخازن والمحلات التجارية بالدار البيضاء هي نفس الإدارة التي تشرف على الحدود المغربية بالجنوب علما أن بين مدينة الدار البيضاء ومدن الجنوب المغربي العشرات من الحواجز الجمركية والأمنية والدركية. وهنا السؤال يطرح نفسه عن من المسؤول المباشر وله مصلحة في هذا العبث وخلق البلبلة بين المغاربة وإبتزاز الحلقة الضعيفة في هذه السلسلة التجارية في حين أن إدارة الجمارك تضع عراقيل جمركية لمنع الإستيراد بصفة قانونية عبر وضع أثمنة مرجعية باهضة لا تخدم إلا أصحاب الماركات العالمية وقلة من الأثرياء المغاربة المقربين من السياسيين الذين يعملون على حماية مصالحهم الشخصية فقط في ضرب صارخ للقدرة الشرائية المغربية . بالإضافة إلى قوانين مجحفة قامت بوضعها وزارة الصناعة لحماية مصالح فئة قليلة من الأثرياء تدعي بأنها تدافع عن مصالح المغرب والمواطنين والمهنيين.

هذه القوانين يستحيل معها الاستيراد حيث يتم أخذ أكثر من 5 عينات من طرف مفتشي وزارة الصناعة وإرسالها إلى مختبرات تعود ملكيتها إلى سياسيين في الحكومة. الشيء الذي يستحيل معه الإستيراد بصفة قانونية. الشيء الذي يضرب القدرة الشرائية للمغاربة عبر توجيههم للشراء من محلات الأثرياء والسياسيين.

لذا نلتمس منكم وبكل إحترام التدخل على عجل ومعالجة هذا المشكل ومعاملة المغاربة سواسية دون تمييز ودون تفرقة ودون منح أي فئة من المغرب حصانة معينة أو امتيازات جمركية قد تتسبب في خلل في الإقتصاد وتخلق الفتنة بين المغاربة وتنمي الشعور بالإنفصال والتفرقة بين المغاربة، في حرب تستعمل فيها الإدارات المغربية للدفاع عن مصالح فئات معينة من الأثرياء والسياسيين.

كما نبلغكم سيدي أن جميع تجار المغرب الذين يوفرون ملابس بالأسواق المغربية بدون إستثناء مستاءون من الطريقة التي أصبحت الدولة تعاملهم بها والمتمثلة في التهديد والترهيب والإبتزاز عبر حجز وسائل النقل والقيام بحملات للمعامل والمصانع “القطاع الغير المهيكل” علما أن هذه الفئة من المصنعين والتجار يشغلون عدد مهما من اليد العاملة المغربية ويعتبرون القلب النابض في التجارة لعدة مدن مغربية الشيء الذي يحتم على إدارة الجمارك والدرك التعامل بعقلانية وليس بعلو وفرض مبدأ القوة على المواطن الضعيف.

لذا نأكد لكم سيدي ان محاربة القطاع الغير المهيكل يعني معامل النسيج يكون بطريقة عقلانية وبمناقشة ممثلي القطاع وليس عبر الترهيب والتهديد ومعاملتهم معاملة المجرمين. كما نأكد لكم سيدي أننا بصفتنا جمعيات ممثلة للتجار غير مسؤولين عن خروج الوضع من أيدينا لأن عدد كبير من التجار أصبح ينادي اليوم بالقيام بوقفات إحتجاجية وإقفال المحلات وتسريح العمال والقيام باعتصام علما أننا اليوم نحتاج إلى المحافظة على إستقرار وطننا أكثر مما مضى وزع روح الوطنية وحب الوطن لا إلى زرع روح الكراهية والفتنة عبر ممارسة مختلف أنواع الترهيب والتهديد والتعسف في حق التاجر والصانع المغربي. ثم إن الفرقة الوطنية للجمارك عليها أن تستعرض قوتها وتقوم بحملاتها لمحاربة التهريب ونشر الفيديوهات المصورة بالقيام بهذه الحملات بالمدن الجنوبية وبالمخازن المتواجدة بها إذا كانت تعتبر بالفعل أن جميع المدن المغربية واحدة سواء من طنجة إلى الكويرة لا أن تقوم بهذه الحملات بمدينة الدار البيضاء فقط وبالطرق السيار ضد شاحنات نقل البضائع من الدار البيضاء إلى المدن المغربية والقرى وأن لا تستقوي على المواطن المسالم البسيط.

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