ارتفاع الدرهم بـ 0,12 في المائة أمام الأورو

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,12 في المائة أمام الأورو، وبنسبة 0,06 في المائة مقابل الدولار وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 الى 24 دجنبر 2018 .

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الممتدة من 20 الى 26 دجنبر 2018 ، أنه لم تبرم خلال هذه الفترة، أي جلسة مناقصة في سوق صرف العملات.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه وإلى غاية 21 دجنبر ، فإن صافي الاحتياطات الدولية بلغت من أسبوع لآخر 228,2 مليار درهم،بارتفاع نسبته 0,7 في المائة بينما سجل ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 4,6 في المائة.

وبخصوص التدخلات في السوق النقدي، أفاد بنك المغرب بأنه ضخ ما مجموعه 65,3 مليار درهم، منها 63 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، ومبلغ 2,3 مليار درهم مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وأبرزت المذكرة أن المعدل البنكي خلال هذه الفترة استقر في 2,27 في المائة، فيما سجل حجم المبادلات 5,2 ملايير درهم، مشيرة إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 26 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 27 دجنبر )، ضخ بنك المغرب مبلغ 67 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر مازي سجل خلال الفترة من 20 إلى 26 دجنبر ارتفاعا نسبته 0,5 في المائة ليستقر بذلك أداؤه منذ بداية السنة في 9,2 بالمائة.

وأضاف بنك المغرب أن التطور الأسبوعي في المؤشر المرجعي يعكس، أساسا، الانخفاضات المسجلة في المؤشرات القطاعية ل”البناء ومواد البناء ” ” بـ 2,5 في المائة، و”العقار” ب 0,7 في المائة و”الابناك” ب 0,1 في المائة مشيرا إلى أنه في المقابل سجل قطاعا “الصناعة الغذائية” و “الاتصالات” انخفاضا ب 0,1 في المائة.

وأشار المصدر إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات انتقل الى 10,3 مليار درهم مقابل 1,1 مليار درهم خلال الأسبوع المنصرم، مسجلا أنه في السوق المركزية ، بلغ الحجم اليومي المتوسط 832,2 مليون درهم مقابل 110,6 مليون درهم الأسبوع المنصرم .

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