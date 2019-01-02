رئيس الحكومة يتباحث مع نائب رئيس سورينام

هبة بريس - الرباط

استقبل رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، امس الثلاثاء فاتح يناير 2019، نائب رئيس سورينام، الذي يمثل رئيس بلاده في مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب.

وبهذه المناسبة، بلغ المسؤول السورينامي تحية رئيس بلاده لجلالة الملك، وقدم لرئيس الحكومة شكر بلاده على الدعم المغربي بإحداث المؤسسة الدبلوماسية بالعاصمة السورينامية.

وأشاد الجانبان بالمستوى الجيد للعلاقات التي تجمع بين البلدين، وبالطفرة التي عرفتها في السنوات الاخيرة، مع التأكيد على وجود فرص عديدة وهامش كبير لتطويرها، وتوطيد العلاقات بين البلدين وبين الشعبين.

كما عبر المسؤول السورينامي عن رغبة بلاده في تلقي دعم المغرب والاستفادة من خبرته وتجربته، خاصة في مجالي الفلاحة والسياحة، اللذان تعطيهما سورينام الأولوية الكبرى.

وعلاقة بالتعاون في المجال الفلاحي، اتفق الجانبان على أهمية حضور سورينام لفعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس.

ولقد حضر اللقاء على الخصوص، حرم نائب رئيس السورينام ووزيرة خارجية بلاده، وكذا سفير المملكة المغربية بالبرازيل.

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