الحصيلة الأمنية السنوية لتدخلات ولاية أمن وجدة

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هبة بريس : أحمد المساعد
اوقف أمن وجدة سنة 2018 65 ألف شخص منهم 50 ألف متورطون في قضايا وجرائم مختلفة و 15 ألف موقوفا يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية.
كما أسفرت عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنجزة بتنسيق وتعاون وثيقين مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف 11 ألف شخصا وحجز 7 طن ونصف من مخدر الشيرا و104 ألف من الأقراص الطبية المهلوسة و 14 كلغ من مخدر الكوكايين.
وأما بخصوص السلامة الطرقية فتم تسجيل 17 ألف محضر مخالفة وإيداع 11 ألف عربة على المحجز البلدي بوجدة لمخالفتها نظم السير والجولان الجاري بها العمل
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