الحصيلة الأمنية السنوية لتدخلات ولاية أمن وجدة

هبة بريس : أحمد المساعد

كما أسفرت عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنجزة بتنسيق وتعاون وثيقين مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف 11 ألف شخصا وحجز 7 طن ونصف من مخدر الشيرا و104 ألف من الأقراص الطبية المهلوسة و 14 كلغ من مخدر الكوكايين.

وأما بخصوص السلامة الطرقية فتم تسجيل 17 ألف محضر مخالفة وإيداع 11 ألف عربة على المحجز البلدي بوجدة لمخالفتها نظم السير والجولان الجاري بها العمل