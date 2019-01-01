بين 56 دولة… المغرب في المرتبة الثانية والسعودية هي الأسوأ “بيئيا”

هبة بريس ـ الرباط

وذكر موقع “مؤشر التغيرات المناخية”، أن السويد احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث التزامها بالشفافية في سياساتها لمناخية، تلتها المغرب وليتوانيا، بينما جاءت السعودية والإمارات وإيران وكوريا الجنوبية، وتايون، في ذيل القائمة، باعتبارها أقل الدول في جميع الفئات المتعلقة بالسياسات المناخية العالمية.

ولفت الموقع إلى أن مؤشر التغيرات المناخية تم تصميمه لدعم الشفافية فيما يتعلق بالسياسات المناخية العالمية، بهدف ممارسة ضغوط سياسية على الدول، التي فشلت حتى الآن، في اتخاذ إجراءات طموحة فيما يتعلق بحماية البيئة.

ويعتمد التصنيف على 14 مؤشرا ضمن 4 فئات، تستخدم في تقييم التزام الدولة بتنفيذ سياسات بيئية متعلقة بالبيئة، وهي مدى مقاومة الغازات المسبب للاحتباس الحراري في الدولة، واستخدام الطاقة المتجددة، وحجم استهلاك الطاقة، إضافة إلى السياسة المناخية.

ولفت الموقع إلى أن البيانات، التي توصل إليها ترجع إلى إحصائيات تم رصدها في 56 دولة حول العالم.