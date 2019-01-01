انتقادات واسعة لفيديو يشهر بشخص “مثلي” ليلة رأس السنة

هبة بريس ـ الرباط

أثار فيديو تم تداوله ليلة رأس السنة، غضبا بين رواد مواقع التواصل اذ اعتبر ـ حسب البعض ـ انتهاكا واضحا للخصوصية بعد أن تم التشهير بصاحبه .

الفيديو الذي نشر أمس الاثنين تزامنا مع احتفالات رأس السنة بمراكش، يظهر رجلا بزي نسائي ، حاول الهرب بعد ارتكابه حادثة سير بسيارته، خوفا من افتضاح أمره بأن ينتبه المارة إلى لباسه، إلا أن الشرطة تمكنت من توقيفه، مما سمح لعدد من المارة بتصويره لدقائق، وهو ما أثار غضب عدد من رواد مواقع التواصل.

وعبر رواد الفضاء الازرق عن غضبهم مما سمي تشهيرا حيث قال فيسبوكي ” انطلاقا من المراسلة الاخرة لرئيس النيابة العامة لوكلاء الملك والتي يحثهم فيها على التعامل بجدية مع التشهير عبر ” الفيديو ” يجب فتح تحقيق في الامر ”

وقال اخر تنديدا بالذي جرى امس “عيب وحرام ما يقع ” قبل ان يستطرد فيسبوكي بالقول ” لا يجب اطلاقا التشهير به والقانون واضح في هذا الباب ”

ويرى متتبعون انه لا يجب لرجال الأمن السماح للغير بتصوير المعني والتشهير به، كما يمكن للقانون ان يأخد مجراه في التعاطي مع حالة الفرار بعد الحادث “و السكر، و الاخلال بالحياء العام … ولكن لا يمكن التساهل مع التشهير به “

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