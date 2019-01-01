فضيحة بـالحاجب ..أب يغتصب ابنته بالتناوب مع عشيقها

هبة بريس ـ الرباط

اهتزت مدينة الحاجب على وقع انتشار خبر اغتصاب والد شابة تبلغ من العمر 18 سنة بعدما دخلت في علاقة غير شرعية مع عشيقها.

وبحسب مصادر هبة بريس فقد تمكنت عناصر الدرك بمدينة أكوراي التابعة نفوذا لإقليم الحاجب، ليلة رأس الجديدة 2019، من اعتقال شخصين بحي المنوني وسط المدينة، أحدهما يدعى ” م – أ ” البالغ من العمر 45 سنة، يشتبه تورطه في اغتصاب ابنته ” ف – أ ” البالغة من العمر 18 عاما، وذلك بالتناوب رفقة عشيقها طيلة 8 أشهر مضت ، في الوقت الذي كانت تقطن مع والدها بمنزله بالحي المذكور.

وتقول مصادرنا ان ساكنة الحي لاحظوا انتفاخ بطن الضحية ما أدى إلى انتشار فرضية الحمل، قبل أن يتدخل رجال الدرك الملكي بأكوراي على الخط و تم الوصول الى حقيقة الحمل .

وأضافت ذات المصادر، أن المتهم الأول في اغتصاب الضحية هو عشيقها المسمى ” س- أ ” البالغ من العمر 22 سنة ينحدر من حي عميمي بمدينة أكوراي مكان إقامة الأب وابنته.

و أوضح ذات المصدر، أن الضحية تم اغتصابها لمدة 8 أشهر من طرف عشيقها ، لينظاف الاب الى الجريمة يضيف ذات المصدر

وقد تم وضع الأب وعشيق ابنته تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع عرض الضحية على الطب الشرعي لمعرفة نسب الجنين ما إن كان من صلب الأب أو عشيق ابنته، قبل إحالتهما على العدالة بمحكمة الاستئناف بمكناس.

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