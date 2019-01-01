رسالة مشبوهة على “واتساب” تعِد المغاربة بهدايا مالية

هبة بريس ـ الرباط

سارعت سلسلة متاجر ديكاتلون ” للتفاعل مع رسالة تعِد بالحصول على هدايا مالية مما دفع الشركة التي ظهر اسمها في الرسالة إلى الخروج بتوضيحات.

وفوجئ المغاربة برسالة تصل إلى حساباتهم الشخصية والمجموعات في “واتساب” يقول نصها: “ديكاتلون تحتفل بعيد ميلادها وتمنح الجميع قسائم تسوق مجانية بقيمة 1500 درهم. سارعوا القسائم محدودة”.

انتشار الرسالة وارتفاع منسوب الشك حولها دفع الشركة للخروج بتوضيح قالت فيه: “تؤكد ديكاتلون المغرب وبصفة قطعية أن هذه الادعاءات واهية ولا أساس لها من الصحة، تقف خلفها جهة مجهولة مقاصدها سيئة”.

ونفت الشركة أن تكون هي مصدر هذه الرسائل: “لم يسبق أن أعلنت ديكاتلون عن مسابقة كهذه”، و”المعطيات الصحيحة المتعلقة بكل أخبار وعروض ديكاتلون، هي تلك المقدمة وبشكل آني على القنوات التواصلية (الموقع ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية)”.

وديكاتلون هي سلسلة متاجر فرنسية متخصصة في المعدات الرياضية تأسست سنة 1976، وتمتلك فروعاً حول العالم بما فيها المغرب.

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