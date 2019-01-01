هكذا نجح العلوة ورجال الامن في استتبات الامن ليلة الاحتفال برأس السنة بمراكش

ضاهر محمد – مراكش

تحت إشراف والي امن مراكس سعيد العلوة، سطرت ولاية أمن مراكش حزمة من التدابير الأمنية الاحترازية والاستباقية، الهدف منها تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2019، وكذا تحسبا لأي طارئ أمني، منها تعزيزات أمنية بالشوارع والأزقة والسدود القضائية، حالة تأهب قصوى، الانتشار الجيد، معدات لوجستيكية..

هذه التدابير الأمنية، مكنت الدوريات الأمنية، من فرق الدراجين “الصقور” و فرق التدخل السريع وشرطة المرور وعناصر دراجي المرور وعناصر الشرطة السياحية وفرقة الكلاب المدربة ومختلف الوحدات والتخصصات الأمنية، من استتباب الأمن بالمدينة الحمراء، داخل الأسوار وخارجها، والتصدي بشكل استباقي لكل ما من شأنه المساس بسلامة وأمن المواطنين، وضبط النظام العام لأي سلوك متهور خارج عن نطاق القانون، مع الحيلولة دون تسجيل أي أحداث.

وفي إطار انفتاحها وتواصلها مع مختلف مكونات وسائل الإعلام المحلية والوطنية، التي تنهجها ولاية امن مراكش تحت اشراف المديرية العامة للامن الوطني، وتنويرا للرأي العام المراكشي عن مختلف التدخلات الأمنية في هذه الليلة، حيث سخرت عناصر من خلية التواصل وتم استدعاء المنابر الإعلامية لمواكبة مجهودات مصالحها، حيث انطلقت التغطية الإعلامية من مقر ولاية أمن مراكش على الساعة الخامسة مساء، بتصريح لوالي الأمن، الذي وضع الزملاء في الصورة حول الترتيبات الأمنية، والتي اعتبرها عادية باستثناء بعض التعزيزات الأمنية بتنسق مع المفتشية الإقليمة للقوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية، لتمر الاحتفالات في ظروف جيدة.

التغطية الصحفية، شملت الترتيبات الأمنية، وزيارة بعض الأماكن السياحية كساحة جامع الفنا والمنطقة السياحية (ليڤيرناج) و(اكدال)، التي يتوافد عليها السياح، وبعض الفنادق المصنفة، حيث تقام احتفالات رأس السنة، والسدود القضائية، إضافة إلى معاينة بعض التدخلات التي تعد على رؤوس الأصابع بنقط سوداء، أغلبها حالات سكر وعربدة وفوضى.

كما عرفت حركات السير والجولان، في مختلف شوارع والمدارات انسيابا في التحرك، إثر المجهودات المبدولة من طرف شرطة المرور، التي أحكمت التنظيم.

وموازاةً مع تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة أوقفت عناصر الامن التابعة لولاية أمن مراكش 116 شخصاً من أجل جنح مختلفة من بينهم 15 قاصراً و خمسة نسوة.

وفي نفس السياق،تمكنت عناصر أمنية تابعة للدائرة الرابعة للأمن بعرصة المعاش بمراكش، ليلة رأس السنة، من توقيف مروجين لمخدر السيليسيون، عثر بحوزته على أكثر من 200 عبوة، ويستعمل “السيليسيون” عادة من طرف المتشردين والمراهقين للتخدير.

كما تمكنت عناصر نفس الدائرة الرابعة بحسب مصادرنا، من توقيف مروج آخر للجعة (البيرة)، وعثر بحوزته على كمية مهمة من هاته المادة معدة للبيع بالسوق السوداء بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

في حين عاشت المصالح الأمنية و كذا عناصر الوقاية المدنية حالة من الاستنفار، بعدما اعتلى شاب عشريني رافعة للبناء بمراكش، مهددا بوضع حد لحياته برمي نفسه من علو شاهق.

و نجح رجال الأمن في إقناع الشاب البالغ من العمر 25 سنة في النزول إلى الأرض والتراجع عن فكرة الانتحار، بحضور والي امن مراكش ورئيس الشرطة القضائية وعناصر الوقاية المدنية والقوات المساعدة.

و قالت مصادر محلية أن الشاب، والذي كان يبدو في حالة غير طبيعية، عمد إلى صعود الرافعة والتلويح بالانتحار احتجاجا على عدم تمكينه من إنجاز بطاقة التعريف الوطنية.

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