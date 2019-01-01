عامل إقليم مولاي يعقوب يقدم حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ع. محياوي - هبة بريس

ترأس نورالدين عبود عامل عمالة إقليم مولاي يعقوب عشية يوم أمس الإثنين 31 دجنبر 2018، اجتماعا موسعا للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2018 بصفته رئيسا للجنة ، تمحور اللقاء حول حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2018، إضافة إلى تدارس الاستراتيجية المتخدة للمرحلة الثالثة (2019/ 2023).

و في كلمته نوه عامل الإقليم ، بالعمل المشترك بين العمالة والمجلس الإقليمي والجماعات الترابية و جمعيات المجتمع المدني و مختلف المصالح الخارجية على أهمية مواصلة العمل بجدية بغية التعاطي بشكل إيجابي مع بعض الإكراهات التي تعيشها قطاعات اجتماعية مهمة، مع استحضار روح المبادرة في نسختها الثالثة، وذلك من خلال تظافر الجهود والتنسيق المتواصل بين مختلف المتدخلين من أجل الاستجابة إلى تطلعات ساكنة إقليم مولاي يعقوب وحاجياتها .

و في سياق هذا اللقاء تدخل رئيس المجلس الاقليمي لعمالة إقليم مولاي يعقوب وبصفته نائبا برلمانيا قال ، أن روح المبادرة الملكية للتنمية البشرية وما تحمله خارطة الطريق من برامج ومشاريع التي دعا اليها جلالة الملك محمد السادس ، من المفروض أن يتم تنزيلها على الارض الواقع وذلك من خلال تسطير برامج مستعجلة تستفيذ منه الطبقات الاجتماعية الهشة والمعوزة .

و شدد ذات البرلماني ورئيس المجلس الاقليمي على ضرورة بلورة شراكة فعلية مع مديرية التربية الوطنية و ذلك من خلال شراكة واضحة وفعالة للنهوض بواقع التعليم بالإقليم بمختلف جماعاته التي تعاني الخصاص في كل المجالات.

بعد ذلك وجهت كلمة التدخل لبعض المنتخبين بالإقليم الذين انتفضوا في وجه المدير الإقليمي للتربية الوطنية داخل قاعة الإجتماع، نظرا لإدلائه بحصيلة غير مفهومة ومقنعة حيث جرى ذلك بحضور عامل الإقليم رئيس اللجنة، كان دون المستوى المطلوب لتطلعاتهم .

و من جهة أخرى تسائل رئيس المجلس الاقليمي، عن المستشفى الاقليمي الذي مازال رهين رفوف وزارة الصحة ولم تظهر بوادر الانفراج لوجوده ، و دعى المندوب الاقليمي للصحة الى التسريع ببرمجة المستشفى إلى أرض الواقع مع العلم ان البقعة الارضية جاهزة و ان المجلس الاقليمي و مكونات مختلف جماعات الإقليم تحت رعاية عامل الاقليم جاهزة للمساهمة في إخراج المستشفى الى أرض الواقع.

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