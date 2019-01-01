أكادير: اختفاء جرائم الإعتداءات والسرقة خلال احتفالات رأس السنة

أحمد وزروتي: هبة بريس

على خلاف السنة الماضية، عرفت مدينة أكادير هدوءا ملفتا للأنظار في ما يتعلق بالجريمة والإضطرابات التي ترافق الاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة.

وحسب ما عاينته هبة بريس في مجموعة من المفوضيات والدوائر الأمنية بالمدينة، فلم تسجل أي حالة غير عادية تتعلق بالجرائم الاستثنائية والتي تستهدف المواطنين من خلال الإعتداءات الجسدية والسرقات والنشل، إلا حالة واحدة فقط تم التعامل معها بشكل آني.

وحسب المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة، فربما يعود الأمر للعمليات الاستباقية التي نفدتها العناصر الأمنية باكادير، والتي تم فيها إلقاء القبض على أشهر مروج للمواد الكحولية أتناء المناسبات، وحجز المئات من قنينات الخمر التي كانت تستهدف السوق السوداء أيام الاحتفالات، ناهيك عن القبض على مجموعة من مروجي كبسولات “السيليسيون” المخدر، وحجز العشرات من تلك الكبسولات.

وأكدت معاينتنا للدوائر الأمنية بالمنطقة، أن عمليات الاعتقال القليلة التي وقعت كانت تهم بعض الأفراد في سكر طافح ويشكلون تهديدا للشارع العام، وكذا بعض الأفراد المتناولين لمخدرات مختلفة.

من جهة أخرى أكدت مصادر موثوقة أن المدينة لم تعرف سوى حادثتي سير ليلة أمس نجمت عنها خسائر مادية فقط.

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