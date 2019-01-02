هندوراس تبحث إمكانية نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

هبة بريس - وكالات

ناقشت هندوراس، الثلاثاء 01 يناير، مع إسرائيل والولايات المتحدة مسألة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في مبادرة مثيرة للجدل تأتي بعد خطوة مماثلة قامت بها واشنطن، وفق ما أفاد مسؤولون.

وجاء في بيان مشترك بين الدول الثلاث أنه أثناء لقاء جمع رئيس هندوراس خوان أورلاندو ايرنانديز ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، “تم الاتفاق على تعزيز العلاقات السياسية وتنسيق التعاون من أجل التنمية في هندوراس”.

وأضاف البيان أنهم “توافقوا على متابعة خطة عمل تشمل عقد اجتماعات في عواصمهم الثلاث على التوالي، من أجل المضي قدماً في عملية اتخاذ قرار فتح سفارتين في كل من تيغوسيغالبا والقدس”.

وتعتبر الدول العربية والفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، إلا أن اسرائيل تصر على القدس كاملة عاصمة لها.

وتدعم معظم الدول إجراء مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين لتسوية مسألة القدس في إطار اتفاق سلام أوسع.

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