الشرطة البريطانية: حادث الطعن بمانشستر له صلة بالإرهاب

نُشر بتاريخ :  2019-01-01 - 14:26
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هبة بريس - وكالات

أعلنت شرطة مدينة مانشستر البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن حادث الطعن الذي أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم ضابط شرطة في محطة قطارات مانشستر فيكتوريا عشية العام الجديد، يتم التعامل معه على أنه حادث له صلة بالإرهاب.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلقاء القبض على رجل، يبلغ من العمر 25 عاما، للاشتباه في قيامه بالشروع في القتل عقب حادث الطعن الذي وقع حوالي الساعة التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي).

يذكر أن مانشستر شهدت هجوما انتحاريا في ماي 2017، أسفر عن مقتل 22 شخصا لدى مغادرتهم حفل للمغنية الأمريكية أريانا غراندي.

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