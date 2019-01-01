عامل في “ماكدونالدز” يفجرها:”آلات تصنيع هذه الوجبات لا تنظف جيدا”

هبة بريس - وكالات

كشف أحد عمال سلسلة مطاعم الوجبات السريعة العالمية “ماكدونالدز”، أسرارًا جديدة عن أصناف الطعام التي يجب تجنبها عند الطلب من أحد أفرع المطعم.

وأوصى العامل، الذي رفض ذكر اسمه، ويعمل في فرع في منطقة إسيكس ببريطانيا، بعدم طلب المشروبات الغازية بالثلج، وفقا لشهادته لصحيفة “ذا صن” البريطانية، مشيرا الى أن الآلة التي يتم تصنيع الثلج فيها لا تنظف بشكل دوري ومستمر.

كما يشجع العامل في “ماكدونالدز” زبائنه على عدم طلب اللبن المخفوق “Milk Shake”، وذلك بزعم أن الخليط الموجود في المخفوق هو نفسه الأيس كريم، وليس المخفوق الحقيقي.

وحذر العامل أيضا من طلب بطاطا مقلية مضاف إليها الملح لأنها تكون جاهزة، لافتا الى أن طاقم المطعم دائما ما يطلب منهم إعداد شرائح البطاطا الطازجة عند الطلب فقط من دون ملح.

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