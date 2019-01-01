رسميا.. نهضة بركان يرفع شكوى إلى لجنة الحكام ضد العلام

هبة سبور – شفيق عنوري

رفع نهضة بركان شكوى رسمية، إلى لجنة الحكام بالدوري المغربي، ضد عبد الرزاق العلام، الذي أدار مباراة الفريق ضد الرجاء الرياضي، برسم مؤجل الجولة ال6 من البطولة الاحترافية، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكشف الفريق البرتقالي، خلال رسالته، الأسباب التي جعلته يشكو العلام إلى اللجنة، موضحا أنه تعرض لظلم تحكيمي كبير خلال مباراة الفريق أمام الرجاء.

واعتبر الفريق البركاني أن الحكم تعمد الانحياز لصالح الرجاء، عبر عدم تغاضيه عن أخطاء، وتوزيعه للبطاقات الصفراء في وجه الكتيبة البرتقالية، من “أجل تشديد جهود اللاعبين”، على حد ما جاء في المراسلة.

والتمس النادي في ختام مراسلته من اللجنة، أن ترد الاعتبار للفريق، و”تضرب بيد من حديد” على كل المتلاعبين ب”مشاعر الفريق والقيم الرياضية”.

يشار إلى أن المباراة عرفت جدلا تحكيميا واسعا بعد أن أعلن العلام ضربة جزاء لصالح الرجاء في الدقيقة ال96 من عمر اللقاء، ليعدل بها الفريق البيضاوي النتيجة وينجو من الخسارة بميدانه.

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