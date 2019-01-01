مصرع شرطي في حادثة سير بمدينة امنتانوت‎

ضاهر محمد – مراكش

لقي شرطي يعمل بالمنطقة الأمنية الإقليمية بمدينة شيشاوة مصرعه قبل قليل من صبيحة اليوم الثلاثاء فاتح يناير، إثر دهسه من طرف سيارة وفرار سائقها إلى وجهة غير معلومة، وذلك بالحي الإداري بمدينة امنتانوت.

وبحسب مصادر عليمة لهبة بريس، فالشرطي المسمى قيد حياته “يوسف.آ” كان على متن دراجة نارية من نوع “س90″، ولحظة محاولته تغيير الاتجاه بإحدى شوارع الحي الإداري، تفاجأ بدهسه من طرف مركبة مجهولة، ونظرا لقوته توفي الضحية بعين المكان.

هذا وقد انتقلت عناصر الدائرة الأمنية التابعة لمفوضية الشرطة بامنتانوت رفقة السلطة المحلية، الى عين المكان، للوقوف على ملابسات وظروف الحادثة وتحديد المسؤوليات القانونية، ونقل جثة الهالك الى مستودع الأموات بشيشاوة الى حين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الدفن.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0