الناظور.. سائق متهور يصطدم بنخلة ويلوذ بالفرار‎

هبة بريس : وجدة

وقعت ليلة أمس الإثنين 31 دجنبر الجاري المصادفة لليلة رأس السنة الميلادية 2019، حادثة سير خطيرة، وسط الشارع الرئيسي بمدخل مدينة ازغنغان(إقليم الناظور)، قرب الحاجز الأمني للشرطة الكائن بحي جعدار، بعد اصطدام سيارة من نوع “بيجو 307” بشجرة نخلة .

وحسب شهود عيان، فالسائق الذي تسبب في الحادثة المروعة وهو في حالة سكر، لاذى بالفرار رفقة فتاة، حيث كان يقود سيارته حيث لا تتوفر على أية وثائق قانونية وتحمل صفائح مزورة، بسرعة جنونية.

وحلت عناصر الديمومة ومصلحة حوادث السير التابعة لأمن ازغنغان، حيث قامت بتحرير محضر الحادثة، وفتح تحقيق في أسبابها وملابساتها.

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