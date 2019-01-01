الملك لـ”رئيس جمهورية السودان”: “تهانينا الحارة لكم”

نُشر بتاريخ :  2019-01-01 - 12:47
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك لفخامة السيد عمر حسن أحمد البشير عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والهناء، وللشعب السوداني الشقيق باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا، والارتقاء بها إلى مستوى أواصر الأخوة التي تجمع بين شعبينا”.

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