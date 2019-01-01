توقيف “ممرض” تنكر في شكل امرأة بعد ارتكابه حادثة سير بمراكش‎

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت عناصر الامن التابعة لفرقة السير والجولان بولاية امن مراكش ليلة امس الاثنين، من توقيف ممرض متنكر في شكل امرأة بعد ارتكابه حادثة سير بشارع الحسن الثاني.

الموقوف كان يرتدي ملابس نسائية ويضع شعرا نسائيا على رأسه، دهس شخصا بواسطة سيارته قبالة البريد المركزي بشارع الحسن الثاني، مما عجل بنقله في حالة خطيرة الى المستشفى.

وكشفت مصادر عليمة لهبة بريس، أن الشخص الذي استنفر مصالح الأمن اتضح بعد توقيفه أن رجل ويعمل ممرضا، واختار التنكر في ملابس نسائية بمناسبة رأس السنة، قبل أن يصدم الضحية بقوة ليفتضح أمره

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