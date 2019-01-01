إسرائيل تنسحب رسميا من منظمة “اليونسكو”

هبة بريس - وكالات

انسحبت إسرائيل رسميا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، بدءا من مساء أمس الإثنين.

وقالت صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل خرجت من المنظمة الأممية بدءا من مساء أمس الاثنين.

وأعلنت إسرائيل في 17 أكتوبر 2017، انسحابها من “اليونسكو”، ولكن خروجها دخل حيز التنفيذ مساء أمس.

وبررت إسرائيل قرارها آنذاك بما أسمته انحياز “اليونسكو” للفلسطينيين، عبر تبنيها قرارات بشأن القدس والأراضي الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، فقد نقلت “جروزاليم بوست” عن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون قوله إن إسرائيل استقالت لأن المنظمة “أفسدها أعداء الدولة اليهودية”.

وأضاف: “اسرائيل لن تكون عضوا في منظمة مُكرّسة للعمل ضدها وباتت أداة يتلاعب بها أعداء إسرائيل”.

وكانت إسرائيل انضمت إلى عضوية اليونسكو في عام 1949.

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