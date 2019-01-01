زوجة ساركوزي: “شكرا للمغرب على جماله الذي لا نهاية له”

هبة بريس - الرباط

عبرت كارلا بروني، زوجة الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، عن إعجابها الكبير بالمغرب وبمدينة مراكش.

كارلا بروني، التي تمضي عطلة السنة الجديدة، رفقة زوجها وابنتها بمدينة مراكش، نشرت تدوينة على حسابها بموقع “انستغرام”، عبرت من خلالها عن سعادتها واعجابها الكبير بالمكان.

وفي هذا الصدد، قالت كارلا:”مدينة الألوان، والروائح والنخيل الذي لا نهاية له، والكثبان الرملية الذهبية، أحس بالسعادة في كل زيارة لمدينة مراكش.”

وختمت زوجة الرئيس الفرنسي تدوينتها قائلة:”شكرا للمغرب على جماله الذي لا نهاية له”.

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