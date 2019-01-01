الذهب يقترب من أعلى مستوى في 6 أشهر

هبة بريس - وكالات

جرى تداول الذهب قرب أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر، والذي بلغه في وقت سابق من يوم الاثنين، لكنه اتجه صوب أول انخفاض سنوي له منذ سنة 2015، بعدما خسر هذا العام متأثرا بصعود الدولار بفعل التوترات التجارية وارتفاع أسعار الفائدة.

وفي الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1281.25 دولار للأوقية (الأونصة)، وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 15 يونيو عند 1284.09 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة لتبلغ في التسوية 1281.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.44 دولار للأوقية لكنها منخفضة 8.7 بالمئة هذا العام.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 790.49 دولار للأوقية وهو منخفض نحو 14 بالمئة في 2018.

وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة مسجلا 1264.99 دولار للأوقية، لتصل مكاسبه هذا العام إلى 19.2 بالمئة ويتصدر قائمة المعادن النفيسة الأفضل أداء للعام الثالث على التوالي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0