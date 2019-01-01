ماكرون في خطاب العام الجديد: أدركت دروس 2018

هبة بريس - وكالات

ألقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خطابه الأخير خلال العام 2018، كما جرت العادة فى الجمهورية الخامسة، ليقدم تمنياته للفرنسيين بحلول العام الجديد، والذى بثه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال ماكرون، إن نتائج الإصلاحات لا يمكن الشعور بها بصورة مباشرة وأضاف أنه يشاطر المواطنين عدم الصبر.

وواصل الرئيس ما بدأه في خطابات سابقة متحدثًا بنوع من “التواضع”، معترفاً بأنه أدرك دروس سنة 2018، التي كانت صعبة.

ووصف ماكرون العام الجديد 2019 بأنه حاسم بالنسبة له، وأكد أنه ليس هناك شيء يستند إلى أكاذيب، ودعا مواطنيه إلى الإبقاء على الثقة والأمل ” فالأمل فينا نحن أنفسنا كشعب في مستقبلنا المشترك في حلمنا الأوروبي”.

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