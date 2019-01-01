مدرب ليفربول: نحن جائعون

هبة بريس - وكالات

أكد يورغن كلوب، المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن أفضلية ليفربول على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لن تؤثر على نهج “الريدز” في مباراة يوم الخميس التي ستجمع الطرفين في قمة المرحلة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول، صاحب السجل الخالي من الهزائم، مباراة مانشستر سيتي بفارق 7 نقاط عن لاعبي بيب غوارديولا، لكن كلوب أكد مرارا أنه لا يعير هذا الفارق أي اهتمام.

ويحاول المدير الفني التركيز على التحضير للمباراة المقبلة، مؤكدا أن ليفربول سيقدم أفضل ما لديه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وحقق فريق كلوب انتصارين كبيرين في المرحلتين السابقتين من الدوري الإنجليزي، عندما فاز على نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، ثم سحق أرسنال بخماسية مقابل هدف.

وشهدت المباراتان السابقتان جدلا، بسبب اتهامات طالت نجم ليفربول محمد صلاح، الذي حصل على ركلة جزاء في كل من المباراتين، ونجح في تسجيلهما ورفع رصيده إلى 13 هدفا في صدارة الهدافين متساويا مع نجم أرسنال بيير أوباميانغ ونجم توتنهام هاري كين.

وقال كلوب للموقع الرسمي لليفربول: “كل ما نريد فعله هو مواصلة التقدم: الانتعاش أولاً وهو أمر في غاية الأهمية ثم الاستعداد للمباراة المقبلة”.

وأضاف: “جميعنا يعرف أن مانشستر سيتي فريق كرة قدم رائع ولن نذهب إليهم ونحن متأكدين من الفوز بالمباراة! لا يوجد فريق في العالم سيذهب لملاقاة مانشستر سيتي بهذا التفكير، حتى ليفربول”.

واختتم بالقول: “علينا الذهاب إلى هناك وتحقيق نتيجة إيجابية. هذا ما سنحاول القيام به، نحن جائعون، ولا نفكر أبدًا في فارق الأهداف. كل ما يشغلنا هو الـ54 نقطة”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0