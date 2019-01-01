مع بداية السنة الجديدة .. الحكومة تفاجئ المدخنين

هبة بريس

فاجأت الحكومة، المدخنين بالرفع من أسعار السجائر انطلاقا من اليوم الثلاثاء فاتح يناير 2019 .

وكشفت الجريدة الرسمية، في عددها الأخير الصادر الإثنين31 دجنبر، عن قرار بهذا الخصوص، للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، موقع بتاريخ 28 دجنبر، و يتعلق بالمصادقة على أسعار جديدة لبيع التبغ المصنوع للعموم، وذلك بسبب التغيير الضريبي الذي أقرته الحكومة ضمن قانون المالية الجديد.

وستعرف السجائر السمراء المصنوعة من التبغ الداكن، و هي الأكثر مبيعا ، ارتفاعا كبيرا، حيث سينتقل سعر كازا سبور من 16 إلى 20 درهما، والمغرب إلى 18 درهما.

كما تعرف السجائر الشقراء ارتفاعا بدورها، حيث أصبح ثمن ماركيز كلاسيك 21.5 درهم، ومارفيل التي ارتفع سعرها 21 درهما، وارتفع ثمن علبة مارلبورو ريد بيوند الى 35 درهما، و مارلبورو بوربل ميكس الى 37 درهما.

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