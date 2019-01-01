وزارة الاتصال أصدرت 894 رخصة للتصوير في المجال السمعي البصري سنة 2018

هبة بريس

أفادت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) بأنه تم، في سنة 2018، استصدار ما يناهز 894 رخصة للتصوير لفائدة قنوات تلفزيونية أجنبية، وشركات إنتاج وطنية ودولية، تعمل في المجال السمعي البصري.

وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم كذلك، برسم نفس السنة، منح وثائق الاعتماد لفائدة 86 من المراسلين العاملين لحساب وسائل الإعلام الأجنبية، يمثلون 24 جنسية و49 مؤسسة إعلامية أجنبية، من خلال تسليمهم البطاقة المهنية الخاصة بالصحافة الأجنبية المعتمدة، وشهادة الاعتماد إضافة إلى رخصة التصوير.

وأكد المصدر ذاته أن هذا التطور المهم الذي شهدته سنة 2018 بالنسبة لعدد الصحفيين والمراسلين الأجانب المعتمدين بكيفية قانونية بالمغرب يأتي “انسجاما مع المقتضيات الدستورية الضامنة لحرية الصحافة والإعلام، وفي إطار سياسة الانفتاح التي تنهجها بلادنا على مختلف وسائل الإعلام الأجنبية، واعتمادا على المؤشرات المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام”.

ويأتي ذلك أيضا، حسب البلاغ، “تأكيدا لانفتاح المغرب على الإعلام الأجنبي، وعلى احترام استقلالية عمل الصحفيين والمراسلين الأجانب وضمان تحركهم الحر والآمن عبر مختلف مناطق البلاد، بدون أية قيود، وكذا تمكينهم من تراخيص التصوير وفقا لمسطرة تتسم بالمرونة”.

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