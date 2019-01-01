الهيني: “فقهاء الحيض والنفاس اعتبروا الاحتفال بالسنة تشبها بالنصارى”

هبة بريس - الرباط

انتقد القاضي السابق، والمحامي محمد الهيني، الفقهاء الذين حرموا الاحتفال بدخول السنة الجديدة.

وقال الهيني، في تدوينة نشرها على حسابه “الفيسبوكي:” فقهاء الحيض والنفاس اعتبروا الاحتفال بالسنة تشبه بالنصارى وكانهم يصنعون للعالم كل شيء ولم يبق إلا الاحتفال”

من يعيش خارج التاريخ والجغرافيا، يقول الهيني، لا يرى في العالم الا الاحتفال بيوم اما مبادئ الإنسانية والعيش المشترك فهي غائبة في قاموسهم اي قاموس التطرف والاهاب .

وتابع المحامي قائلا:”سنحتفل معهم وسنفرح معهم وسنتشبه بهم لانهم استعملوا العقل ولم يستعملوا الدين تجارة او نصبا او احتيالا” على حد تعبيره

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